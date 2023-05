Papa Francesco: Roma, il 13 maggio la presentazione di una “guida alla lettura” in cinese del suo magistero

Sabato 13 maggio, a Roma (alle ore 18, presso la La Civiltà Cattolica, in via di Porta Pinciana, 1), verrà presentato il volume in lingua cinese “Il magistero di Papa Francesco. Una guida alla lettura delle sue encicliche ed esortazioni apostoliche” (教宗方济各牧职训导 宗座通谕及劝 谕阅读指南) di padre Antonio Spadaro. All’evento interverrà il pro-prefetto per la Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, il card. Antonio Luis Gokim Tagle. Il volume – si legge in una nota – è una raccolta di riflessioni sui documenti più rilevanti dei primi 10 anni di pontificato di Francesco, frutto del laboratorio della rivista dei gesuiti. Si tratta dei commenti alle tre encicliche e alle sue cinque esortazioni apostoliche. Tutti i testi sono apparsi anche sul sito dell’edizione cinese della rivista (公教文明), nata nel 2020 – https://www.gjwm.org – collegato pure a un account WeChat, il cui codice identificativo è gjwm1850. “Mi sembra importante – spiega Spadaro – offrire ai lettori di lingua cinese una sorta di guida alla lettura di questi importanti testi per un approfondimento del loro messaggio. Il lettore che speriamo di raggiungere, in modo particolare, sono i pastori del popolo di Dio, sacerdoti e vescovi, e così anche i catechisti e coloro che nella comunità cristiana hanno il compito di guida”. La rivista internazionale dei gesuiti vive da sempre una sintonia peculiare con la Santa Sede e i Pontefici, attuando con pazienza e rispetto il dialogo tra fede cristiana e cultura contemporanea. Ed è stato proprio Papa Francesco ad aver dato a La Civiltà Cattolica come modello di riferimento per il suo lavoro culturale un uomo che ha amato la Cina senza riserve: Matteo Ricci (利玛窦) (1552-1610). In particolare, nel 1601 Matteo Ricci compose un trattato sull’amicizia, che costituì un’opportunità, per i mandarini e i letterati della corte dei Ming, per conoscere il pensiero di grandi filosofi d’Occidente; ma per i padri gesuiti e per gli uomini di cultura occidentali fu anche la base per poter dialogare con i grandi intellettuali della Cina. Per questo una rivista di gesuiti ha desiderato una sua versione cinese e questo volume, che ne è il frutto più recente.