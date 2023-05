Diocesi: Fano, mons. Andreozzi vescovo eletto. Mons. Boccardo (Ceu), “accogliamo con gioia questa nomina”

“Accogliamo con gioia questa nomina”. Lo afferma afferma mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra (Ceu), in una nota in cui saluta la nomina di don Andrea Andreozzi, rettore del Pontificio Seminario regionale “Pio XI” di Assisi, a vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. “Mentre esprimiamo ammirazione e viva gratitudine per il prezioso servizio svolto nella formazione dei candidati al presbiterato – prosegue il presule – accompagniamo in preghiera la nuova missione affidatagli dal Santo Padre e gli auguriamo un fecondo ministero episcopale”.