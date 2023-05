Diocesi: Vicenza, oggi serata “per riflettere sul significato di lavoro degno, declinato dal punto di vista femminile e dei più giovani”

La Commissione di Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, cura del creato della diocesi di Vicenza propone un incontro di preghiera e riflessione sul tema del lavoro in occasione della Festa dei lavoratori. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 3 maggio, alle ore 20.30 nel Salone del Patronato della parrocchia di San Giuseppe al Mercato Nuovo (Vicenza) “per riflettere sul significato di lavoro degno, declinato dal punto di vista femminile e dei più giovani. Sarà un tempo dedicato all’ascolto di alcune testimonianze, alla luce della Parola di Dio, per cercare di capire come portare i valori del Vangelo nel mondo del lavoro oggi”. La preghiera sarà guidata dal vescovo Giuliano Brugnotto, a partire dalla riflessione proposta dai vescovi italiani nel loro messaggio per questa ricorrenza.