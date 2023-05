Diocesi: mons. Checchinato (Cosenza), “il crocifisso è la misura dell’amore di Dio per noi”. Da qui nasce “il rispetto per ogni essere umano”

(Foto: Fabio Mandato)

“La fede ci insegna che siamo pensati da Dio e per questo esistiamo. Gesù allora ci dice che se vogliamo capire questo amore abbiamo bisogno di vedere fino a qual punto il Signore ci ama”. Lo ha detto questa mattina mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, presiedendo la santa messa nel santuario del Santissimo Crocifisso nel giorno della festa solenne. “Gesù sceglie di finire in croce, conosce l’abisso del peccato della storia umana e la fa diventare sua, prendendola su di sé per dirci che siamo fratelli, così preziosi da non esitare a donare la vita”. Per mons. Checchinato, “ogni uomo vale la vita di Dio, il crocifisso è la misura dell’amore con cui mi ha amato Dio. Se lo capiamo sentiamo la necessità di rispettare qualunque essere umano”. “Davanti alla croce – ha proseguito – abbiamo bisogno di riscoprirci figli amati, non di un Dio che si vendica ma che è disposto a perdersi per noi. La croce è una vita regalata, senza limiti”.