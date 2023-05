Diocesi: Cif Avezzano, venerdì convegno “Temi etici e politiche attive per la famiglia di oggi e di domani”

Sarà dedicata a “Temi etici e politiche attive per la famiglia di oggi e di domani: un approccio non convenzionale sul problema dell’emergenza demografica” la tavola rotonda promossa dal Cif Consultorio Avezzano aps per il pomeriggio di venerdì 5 maggio. Dalle 16, presso la sala conferenze del seminario di Avezzano, dopo i saluti del vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, della presidente del Centro italiano femminile locale, Maria Valeria Di Renzo, del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, e di don Antonio Allegritti, consulente ecclesiastico del Cif Consultorio Avezzano, interverranno Porzia Quagliarella, teologa e psicoterapeuta, Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio dell’Aquila, Clorinda Delli Paoli, presidente del Cif L’Aquila, Paola D’Alesio, vicepresidente del Forum associazioni familiari dell’Abruzzo, Tobia Monaco, dirigente del Dipartimento Politiche sociali della Regione Abruzzo, e don Giovanni Venti, viario generale e direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia. Modererà la giornalista Orietta Spera.