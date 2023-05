Affido: Tavolo nazionale, domani a Roma un confronto per un “check up” della legge 184/83

(Foto: Tavolo nazionale affido)

Domani giovedì 4 maggio, a 40 anni esatti dall’approvazione della legge sull’affidamento familiare, il Tavolo nazionale affido che raccoglie le associazioni e le reti che in Italia si occupano di affido familiare, chiama a raccolta tutti i soggetti che hanno un ruolo importante nell’affido.

A Roma, alla Sala della Regina messa a disposizione dal residente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, si confronteranno ministri, famiglie, avvocati, magistrati, garanti infanzia, operatori socio sanitari, associazioni, per un “check up” della legge 184/83 e dello stato di salute dell’affidamento familiare.

“Una occasione per riconoscere le esperienze di accoglienza realizzate da migliaia di famiglie sparse in tutta Italia che con impegno, passione, fatica e affetto accolgono per un periodo più o meno lungo nelle loro case i bambini e i ragazzi. Ma – avverte il Tavolo nazionale affido – anche per affrontare alcune questioni aperte. I dati sui minori fuori famiglia, quali segnali di preoccupazione ci indicano? Come sono cambiate le famiglie in questi anni ? Ci sono ancora famiglie disponibili all’accoglienza? Cosa può e deve fare di più la politica ai vari livelli?. Attesa per gli interventi della ministra Eugenia Roccella e della viceministro Maria Teresa Bellucci e della presidente Commissione Politiche sociali della Conferenza Stato-Regioni, Emma Staine. Quale eredità ci hanno lasciato gli attacchi mediatici degli ultimi anni nei confronti dell’affido e delle famiglie affidatarie?”. Ma sarà anche l’occasione per discutere su alcune proposte che alcuni ragazzi che sono stati in affido e le Associazioni faranno per “stanare” le responsabilità di ogni attore sociale nei loro ruoli e compiti.