Spagna: card. Osoro (Madrid), “vivere da cristiani nel mondo del lavoro”

Il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro riprende nella sua lettera settimanale il riferimento al mondo del lavoro, proseguendo così con la proposta della scorsa settimana. “Assumiamoci l’impegno – invita in questa occasione – di vivere e testimoniare il ‘Vangelo del lavoro’”. È Dio, sostiene, che ci “invita alla santità nelle nostre occupazioni quotidiane” e, tra queste, c’è il lavoro.

Il porporato parla dell’urgenza di “vivere da cristiani nel mondo del lavoro” e a “diventare apostoli qualificati tra i lavoratori”. Per questo è necessario vivere in intima unione con Gesù Cristo attraverso la preghiera e la vita sacramentale, afferma il card. Osoro.

Facendo riferimento all’appello lanciato da san Giovanni Paolo II a creare “una coalizione globale a favore del lavoro dignitoso”, l’arcivescovo di Madrid difende la necessità di un lavoro in cui non ci sia discriminazione; che offra quanto è necessario perché le famiglie possano vivere e che “lasci spazio al ritrovarsi nelle radici personali, familiari e spirituali”.