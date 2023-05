Inclusione: la Caritas Merano offre opportunità a giovani con disabilità nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro

In occasione della Giornata europea dell’inclusione, che si celebra il 5 maggio, la Caritas di Merano rende noto il progetto pilota “Includio” avviato da un paio di anni, con il quale offre ai giovani con disabilità delle opportunità nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. “Nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro si apre spesso un vuoto per le persone con disabilità e, quasi sempre, l’unica alternativa è restare a casa”, dichiara la direttrice della Caritas di Merano, Beatrix Mairhofer, che sottolinea l’importanza del finanziamento del progetto, portato avanti grazie ai fondi dell’8 per mille della Chiesa cattolica. “Si trattava di un progetto pilota, ma la richiesta è così ampia, con domande da tutto il territorio, che vorremmo farlo crescere”, prosegue Mairhofer che conclude: “Tuttavia c’è bisogno di una solida base finanziaria”. Il servizio “Includio”, attualmente ospitato a Merano in via Winkel 12, è frequentato da 10 giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni che vengono seguiti ed accompagnati per scoprire assieme preferenze e punti deboli di ognuno, facendoli esercitare attraverso colloqui di lavoro e stage di prova. “Solo dando loro l’opportunità di scegliere liberamente il proprio compito e di partecipare attivamente alla vita lavorativa, senza affidarsi al sistema di sostegno come unica alternativa, si realizza una vera inclusione dei giovani con disabilità”, racconta Katherine Rydberg, responsabile di “Includio”, che spera che il progetto possa diventare un punto di riferimento permanente per i giovani con bisogni speciali che si affacciano a questa fase di transizione.