Libertà di stampa: Jourova (Commissione Ue), salvaguardare indipendenza e pluralismo dei media

“La libertà e il pluralismo dei media sono pilastri essenziali della nostra democrazia europea. Tuttavia, abbiamo assistito a un modello preoccupante di intimidazioni e violenze contro i giornalisti, nonché a pressioni politiche e commerciali sui media”. Lo afferma Věra Jourová, vicepresidente della Commissione Ue. “La guerra della Russia contro l’Ucraina ci ha ricordato che i giornalisti stanno rischiando la vita e che hanno più che mai bisogno del nostro sostegno. Ecco perché la Commissione ha intrapreso un’azione decisiva: abbiamo proposto una legislazione contro le azioni penali e una legislazione sulla libertà dei media per salvaguardare l’indipendenza editoriale, anche per i media pubblici. Oggi, e ogni giorno, sosteniamo con forza la libertà dei media e continueremo a lavorare per garantire che nessun giornalista sia minacciato nell’esercizio delle proprie funzioni”.