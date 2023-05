Diocesi: Albenga-Imperia, domani assemblea del clero sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale

Sarà dedicata alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale l’assemblea del clero della diocesi di Albenga-Imperia in programma nella mattinata di domani, giovedì 4 maggio, presso il Seminario vescovile.

L’incontro avrà inizio alle 9.30 con la celebrazione dell’Ora Terza a cui farà seguito la presentazione del motu proprio “Vox estis lux mundi”, sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale (aggiornato da Papa Francesco lo scorso 25 marzo), da parte di Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei, che offrirà poi indicazioni concrete da attivare come buone prassi nelle parrocchie.