Giornata Bambini vittime: Avola, domani don Marco Pozza incontrerà gli studenti e la cittadinanza nella parrocchia Madonna del Carmine

Don Marco Pozza, scrittore, teologo e parroco al carcere Due Palazzi di Padova, sarà ad Avola (Sr) il 4 maggio, invitato dall’associazione Meter, fondata da don Fortunato Di Noto in occasione della XXVII Giornata Bambini vittime della violenza, dello sfruttamento, dell’indifferenza contro la pedofilia.

“Storie di vita, tra speranza, sogni e modelli”, è questo il filo conduttore che guiderà l’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà presso la parrocchia Madonna del Carmine (sede storica dove è nata l’Associazione Meter) alle 19. Nella mattinata, alle 10, don Pozza incontrerà gli studenti dell’istituto superiore statale ‘E. Maiorana’ presso la Multisala Odeon e interverranno Calogera Alaimo, dirigente dell’istituto, e don Fortunato Di Noto. Don Marco Pozza è molto legato a don Fortunato Di Noto, fin dai primi anni del suo sacerdozio, e ha una forte e solida amicizia fraterna e sacerdotale. Per la prima volta si recherà ad Avola per un evento di “alto profilo educativo, culturale e sociale e spirituale”.