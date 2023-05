Papa Francesco: nomina mons. Andreozzi vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola

(Foto: Sir)

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola presentata da mons. Armando Trasarti e ha nominato vescovo della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola mons. Andrea Andreozzi, finora rettore del Seminario Umbro. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Andreozzi è nato il 25 agosto 1968 a Macerata. Dopo aver frequentato il

Seminario arcivescovile di Fermo e aver studiato teologia presso l’Istituto Teologico Marchigiano, ha conseguito la licenza in Scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, svolgendo inoltre un semestre all’École Biblique di Gerusalemme. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 26 ottobre 1996 per l’arcidiocesi di Fermo. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di San Michele Arcangelo a Monte Urano (1996-2006); dal 1996, docente all’Istituto Teologico Marchigiano e all’Istituto superiore di scienze religiose SS. Alessandro e Filippo di Fermo; vicerettore al Collegio Capranica di Roma (2006-2007); dal 2007, parroco di S. Pio X in Porto Sant’Elpidio e moderatore dell’unità pastorale, vicedirettore del quindicinale diocesano “La voce delle Marche”. Dal 2014 è stato direttore spirituale nel Seminario di Fermo e dal 2020 è rettore del Seminario Umbro.