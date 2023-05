Sanità: mons. Paglia (Pav), “nonostante i proclami, non tutte le vite sono uguali e la salute non è protetta per tutti allo stesso modo”

“Affermiamo che la vita e la salute sono valori fondamentali per tutti, ma questa affermazione è ipocrita se poi ci disinteressiamo delle scelte che determinano le disuguaglianze: nonostante le nostre dichiarazioni e i nostri proclami, infatti, non tutte le vite sono uguali e la salute non è protetta per tutti allo stesso modo”. Lo ha detto mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita (Pav), che nel primo pomeriggio di oggi, a Roma, è intervenuto al 17° World Congress on Public Health. Nel suo intervento ha parlato della necessità di una maggiore giustizia ed equità nell’accesso alle medicine ed ai servizi sanitari. “La prospettiva della salute pubblica offre un contributo originale per svelare questi legami e capire come possiamo diventarne responsabili. Solo così potremo convertire il nostro sguardo e le nostre azioni per realizzare una maggiore giustizia”, ha osservato il presule. “Il modo in cui sono state effettuate le vaccinazioni anti Covid ha mostrato il grande potenziale della collaborazione nella ricerca, ma anche l’incapacità di una regolamentazione equa dei brevetti. Non siamo riusciti a evitare di discriminare i più vulnerabili e di penalizzare i più esposti alla malattia”, ha concluso mons. Paglia.