Apparizioni mariane: suor del Gaudio (Osservatorio Pami), “nessuna pretesa di sostituirci alla gerarchia della Chiesa”

“Non abbiamo nessuna pretesa di sostituirci alla gerarchia della Chiesa”. Lo ha precisato suor Daniela del Gaudio, direttrice del Comitato centrale dell’Osservatorio internazionale sulle apparizioni mariane e i fenomeni mistici, presentando ai giornalisti le attività dell’organismo nato in seno alla Pami (Pontificia Accademia mariana internazionale). “Le apparizioni mariane fanno parte delle rivelazioni private, non c’è bisogno dell’approvazione del Papa come nel caso di un dogma”, ha ricordato la religiosa: “Noi non abbiamo il compito di giudicare o intervenire sui fenomeni, ma di studiare come avvengono i fenomeni e dare una spiegazione e un supporto ai vescovi per portare avanti le loro indagini. I vescovi locali agiscono in totale autonomia. Il nostro compito è quello di studiare le apparizioni e osservare i fenomeni, perché tali fenomeni vanno monitorati, osservati in tutta la loro valenza sociologica, culturale, psicologica, medica e teologica, mettendo insieme tutti gli studiosi di tali discipline”.