Diocesi: Savona-Noli, oggi si conclude seminario di formazione “Oltre le mura” per volontari in sostegno ai carcerati in Liguria

Oggi, mercoledì 3 maggio, dalle ore 18 alle 20, presso il Seminario vescovile a Savona si concluderà il corso di primo livello “Oltre le mura”, i cui scopi sono conoscere l’attuale realtà carceraria e formare volontari disponibili a visitare i carcerati sul territorio ligure ed occuparsi degli ex detenuti e delle loro famiglie. L’iniziativa è inserita nel progetto “Ultimi” della diocesi di Savona-Noli per sensibilizzare la cittadinanza ai problemi e alle difficoltà del carcere. Nei seminari, rende noto la diocesi, sono stati affrontati il significato e l’evoluzione della pena, l’esecuzione penale interna ed esterna al carcere, la messa alla prova, il volontariato penitenziario e il Servizio di inclusione sociale. A fare da relatori magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari di istituti di pena e uffici e servizi collegati, volontari carcerari. Il corso è stato rivolto a persone interessate a prestare attività di sostegno ai detenuti, agli ex detenuti e alle loro famiglie, associazioni ed enti del Terzo settore, parrocchie, movimenti ecclesiali, centri d’ascolto Caritas, docenti e personale della scuola, studenti maggiorenni che potranno utilizzare le ore di formazione ai fini del percorso Pcto (ex alternanza scuola-lavoro). L’Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha accordato il suo patrocinio. Successivamente sarà organizzato un corso di secondo livello per volontari penitenziari che verterà sulla progettazione in carcere, la mediazione penale e la giustizia riparativa.