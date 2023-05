Televisione: Tv2000, da oggi torna in onda la serie “Canonico” con Michele La Ginestra

Dopo il successo della prima stagione, su Tv2000 da oggi 3 maggio in prima serata, torna “Canonico”, la serie tv ambientata in una parrocchia. Protagonista come sempre Michele La Ginestra, nei panni di un sacerdote attorno al quale si raccoglie una comunità.

La seconda stagione di “Canonico” riprende le vicende di don Michele e degli abitanti della comunità di Valle di Spera. I personaggi, già conosciuti nella prima serie, sono affiancati da nuovi volti e tutti insieme animano la vita della canonica e coinvolgono il parroco don Michele in nuove sfide che offrono al pubblico molteplici spunti di riflessione e di approfondimento. Cambiano, infatti, i luoghi perché don Michele è stato trasferito in un’altra chiesa e si aggiungono nuovi personaggi, tra cui il sindaco del paese che è una donna. Assieme a La Ginestra, confermato il cast originario che comprendeva Fabio Ferrari (il vescovo), Federico Perrotta (tuttofare), Mariateresa Pascale (perpetua), Andrea D’Andreagiovanni (tuttofare, ha la sindrome di asperger), Federico Lima Roque (vice parroco), Elisabetta Mandalari (psicologa del paese, amica di don Michele), Eugenia Bardanzellu (nipote di don Michele) e Alessandro La Ginestra (giovane della parrocchia).

Nella seconda stagione Lucianna De Falco è Erica, la sindaca; Lorenzo Balducci è l’ex militare Armando tornato dall’Afghanistan; Leonardo Pistella è Nicola, figlio della perpetua Angela; Pietro De Silva è il barbiere Fulvio; Morgana Giovannetti è la barista Gloria; Ettore Nigro è Vittorio, il padre di Nicola; Mario Barletta è Pasquale, il tuttofare del Comune. Le riprese sono state effettuate a Genzano (Roma) e tra Pietra Ligure, Giustenice e Borgio Verezzi (Liguria).