Festival biblico: Treviso, domani l’apertura con Andrea Riccardi e il vescovo Tomasi che riflettono sulla “Pacem in terris” all’auditorium del collegio Pio X

Un’adesione oltre le aspettative. La serata di giovedì 4 maggio, che apre il Festival biblico a Treviso, deve spostarsi dalla chiesa di San Teonisto all’auditorium del collegio Pio X (ingresso da viale D’Alviano). Con le prenotazioni online è stato superato, infatti, il numero di persone che possono essere accolte a San Teonisto. E così gli organizzatori hanno avvisato tutti iscritti del cambio di sede per l’incontro con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, appena tornato da un viaggio nella martoriata Ucraina. Dalle 20.30, Riccardi in dialogo con il vescovo Michele Tomasi rifletterà sulla “Pacem in terris: dopo 60 anni è ancora un sogno possibile?”.

Il titolo, che fa da filo conduttore di tutti gli eventi, che si svolgeranno in città dal 4 al 7 maggio, è “Genesi 1-11”: nei primi 11 capitoli del grande libro della Creazione trovano spazio grandi temi di attualità, a cominciare dalla custodia e salvaguardia della terra, alle relazioni tra gli uomini, ai conflitti, e poi il lavoro, la fede, il peccato. L’appuntamento è curato in collaborazione con Fondazione “Imago Mundi” e si inserisce nell’ambito della mostra “La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata” in corso alle Gallerie delle Prigioni di Treviso.

Durante la serata sarà presentato il programma generale del Festival, con uno spazio specifico dedicato all’illustrazione del progetto “Il bosco che ancora non c’è”, realizzato in piazza Duomo con la collaborazione, in particolare, di Fondazione Benetton studi ricerche e Campagna Amica, nonché delle iniziative per il 50° di Caritas Tarvisina (intervento di don Davide Schiavon): la sede della Casa della carità sarà, infatti, l’altro fulcro cittadino del Festival, in particolare con la cena di condivisione di sabato 6 maggio “Fratelli alla stessa tavola”.

Nel pomeriggio di giovedì, alle 18.30, negli Spazi Bomben di via Cornarotta sarà inaugurata la mostra “La creazione dipinta: paesaggi e animali dalla collezione Maurocordato”, in collaborazione con Fondazione Benetton studi ricerche.

Il Festival biblico nella città di Treviso è ideato e promosso dalla diocesi di Vicenza (dove è nato 18 anni fa) e dalla Società San Paolo, con l’adesione delle diocesi di Treviso, Vittorio Veneto, Verona, Padova, Adria-Rovigo e Chioggia.