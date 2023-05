Economia: Fondazione Centesimus Annus Roma, domani un incontro sulla “finanza sostenibile alla luce della Dottrina sociale della Chiesa”

“Ribadire l’importanza strategica di mettere al centro delle scelte economiche a livello globale i principi di finanza etica collegati al bagaglio culturale ed operativo di cui è portatrice la Dottrina sociale della Chiesa”. Questa è la finalità della nuova tappa del ciclo di incontri sul Magistero sociale, promossi da alcuni anni dal gruppo romano della Fondazione Centesimus Annus – pro Pontifice. L’evento di domani, giovedì 4 maggio, a Roma, dalle 17.30 alle 19, a Palazzo Lateranense, è realizzato in collaborazione con Andaf (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari) che porterà il proprio contributo sui temi della sostenibilità nell’ambito dei bilanci delle società quotate e non. “La finanza sostenibile alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa:, un confronto tra esperti, tra il pubblico e il privato” il titolo dell’appuntamento.

Aprirà i lavori Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus – pro Pontifice. Interverranno esperti del settore: Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; Federico Bonomi, Phd candidate della Luiss Guido Carli; Carolina Condemi, ricercatrice di Andaf, Terna; Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Asvis, già ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Carmine Scoglio, vice presidente di Andaf, responsabile Bilancio, amministrazione e fiscale di Terna; Agostino Scornajenchi, presidente di Andaf e Chief financial officer di Terna. Chiuderà i lavori Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di Manpower Italia, la quale porterà una testimonianza riguardo un esempio di sostenibilità nelle carceri italiane. A moderare l’incontro sarà il giornalista Salvatore Tropea.