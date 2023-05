Papa Francesco: udienza, affida a Maria “la martoriata popolazione ucraina”, “pregate il rosario per la pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi incoraggio a conoscere più profondamente Maria, a entrare in intimità con lei, per accoglierla come Madre spirituale e modello di fedeltà a Cristo. A lei, madre di consolazione e Regina della pace, affido la martoriata popolazione ucraina”. È il saluto del Papa ai fedeli di lingua italiana, ai quali ha chiesto, in questo mese di maggio, di “rinnovare la dedizione alla Madonna”. Salutando poco prima i fedeli di lingua portoghese, Francesco ha ricordato la richiesta, fatta proprio nel mese di maggio, della Madonna di Fatima ai tre pastorelli: “Pregate il rosario ogni giorno per la pace nel mondo e la fine della guerra”. “Anch’io ve lo chiedo: pregate il rosario per la pace”, l’invito del Papa: “Maria, Madre di Gesù e nostra, ci aiuti a costruire vie di incontro e sentieri di dialogo, e ci dia il coraggio di intraprenderli senza indugio”. Salutando, infine, i pellegrini polacchi, il Papa ha citato la solennità di Maria Regina di Polonia e sottolineato lo speciale legame del popolo polacco con gli ungheresi, “con i quali avete legami così stretti da chiamarli popolarmente cugini”. “È significativo che entrambi i Paesi abbiano proclamato Maria la loro Regina”, ha detto Francesco: “Invocate la sua intercessione per i vostri Paesi e per l’intera Europa, chiedendo la perseveranza nella fede, l’unità e la cooperazione armoniosa, ma prima di tutto la pace, specialmente nella vicina Ucraina”.