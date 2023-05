Apparizioni mariane: suor del Gaudio (Osservatorio Pami), “su Trevignano non sappiamo niente”

“Delle presunte apparizioni mariane di Trevignano Romano non sappiamo niente”. Lo ha detto suor Daniela del Gaudio, direttrice del Comitato direttivo dell’Osservatorio sulle apparizioni e i fenomeni mistici legati alla figura di Maria, costituitosi di recente presso la Pontificia Accademia mariana internazionale (Pami) e del quale sono state presentate oggi a Roma le attività. “Come studiosi – ha spiegato la religiosa rispondendo alle domande dei giornalisti su Trevignano – non abbiamo ancora elementi per poter osservare il fenomeno ed esprimere un giudizio. È una questione di metodologia scientifica”. “Di norma – ha precisato suor del Gaudio – per esprimere un giudizio sulle apparizioni mariane aspettiamo che il fenomeno sia concluso, quindi i tempi sono poco prevedibili e variano caso per caso”. Interpellata sul numero di apparizioni mariane, la religiosa ha parlato di “migliaia di apparizioni, delle quali pochissime si sono rivelate fondate”.