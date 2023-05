Diocesi: Potenza, nel pomeriggio convegno “La cultura dello scarto”

“La cultura dello scarto”. Questo il tema al centro del convegno diocesano in programma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 maggio, presso l’auditorium “Potito Petrone” dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza. “Al numero 22 della lettera enciclica Laudato si’, Papa Francesco affronta una problematica, purtroppo imperante dei nostri giorni, ovvero la cultura dello scarto. Il Pontefice – si legge nella locandina di presentazione dell’evento – denuncia come tale cultura ‘colpisca tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura’”.

I lavori del convegno, moderati dalla giornalista Grazia Napoli, prenderanno il via alle 16 con l’introduzione di don Mario Galasso, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della salute dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e cappellano dell’Aor “San Carlo”. Seguiranno i saluti di Mario Guarente, sindaco di Potenza, e Giuseppe Spera, direttore generale dell’Aor “San Carlo”. Saranno poi la geriatra Maria Tricarico e don Emilio Salvatore, preside della Facoltà Teologica dell’Italia meridionale – sez. di Napoli, a proporre le relazioni: la prima parlerà de “L’anziano fragile e la malattia geriatrica” mentre la seconda sarà dedicata a “Come mai la civiltà moderna è così a disagio nei confronti della vecchiaia? Interrogarsi sulla cultura dello scarto e l’educazione”. Dopo il dibattito sarà mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, a tracciare le conclusioni del convegno.