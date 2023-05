Papa Francesco: udienza, presente al baciamano anche il metropolita Antonij

(Foto Vatican Media/SIR)

All’udienza generale di oggi di Papa Francesco era presente anche il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, che era tra le persone ammesse al baciamano al termine dell’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro e ha offerto al Papa un piccolo dono. Ieri, secondo quanto riportato dal sito del Patriarcato di Mosca, il metropolita Antonij ha incontrato a Roma, dopo essere arrivato in Italia il 1° maggio scorso, l’arcivescovo Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali.