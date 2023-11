Portogallo: letteratura e cristianesimo, padre Spadaro e Daniele Mencarelli intervengono a Lisbona

Domani, venerdì 24 novembre, alle ore 18, la Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona ospiterà una tavola rotonda sul tema “Letteratura e cristianesimo – La parola in comune” promossa dall’Istituto italiano di cultura di Lisbona e dall’Editrice Paulinas. In occasione dell’evento verranno presentati i libri, tradotti in portoghese, “Una trama divina. Gesù in controcampo” (Uma trama divina. Jesus em contracampo) di padre Antonio Spadaro, direttore fino allo scorso settembre della rivista La Civiltà Cattolica, e “La casa degli sguardi” (A casa dos olhares) di Daniele Mencarelli, romanziere e poeta, Premio Strega Giovani 2020. La tavola rotonda sarà aperta da un videomessaggio del card. Tolentino Mendonça, successivamente insieme agli autori italiani interverrà anche Jacinto Lucas Pires, scrittore, regista e drammaturgo. La moderazione dei lavori è affidata a padre Alexandre Palma, vicedirettore della Facoltà di Teologia, nonché direttore del Centro di ricerca in teologia e studi religiosi dell’Università Cattolica portoghese. L’evento si svolgerà in italiano e in portoghese con traduzione simultanea.