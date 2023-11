Diocesi: Termoli-Larino, concorso “Un presepe in ogni famiglia”

“Un presepe in ogni famiglia”: è l’iniziativa promossa dalla Commissione diocesana per la famiglia della diocesi di Termoli-Larino che si propone di “valorizzare il senso del presepe nel periodo delle feste del Natale in occasione degli 800 anni dell’invenzione del primo presepe a Greccio a opera di san Francesco di Assisi. “Come da documento della Cei – affermano il vescovo, mons. Gianfranco De Luca e la Commissione per la famiglia – quest’anno si celebrano gli 800 anni dell’invenzione del presepe. Il Coordinamento ecclesiale dei centenari francescani, facendo proprie le parole consegnate da Papa Francesco attraverso la Lettera apostolica Admirabile Signum, ha promosso l’iniziativa ‘un presepe in ogni casa’. Si tratta di una proposta che la presidenza della Cei ritiene di sostenere invitando tutti, a diffonderla e promuoverla”.

Tutte le famiglie delle parrocchie della diocesi di Termoli-Larino che intendono partecipare dovranno realizzare nella propria casa un presepe, “piccolo capolavoro di bellezza, con l’ausilio della propria fantasia e creatività, impiegando i materiali più disparati”. Entro il 19 dicembre 2023 le foto (se possibile in alta risoluzione) dovranno pervenire con nominativo e parrocchia di provenienza via WhatsApp: ai numeri 3395937937 oppure 3498360017. Commissione giudicatrice dei manufatti sarà la Commissione di arte sacra.

Una selezione dei manufatti selezionati sarà esposta entro 24 dicembre presso i locali del Centro pastorale Ecclesia Mater a Termoli. Tutti (anche chi non ha partecipato) sono invitati alla Festa della famiglia il giorno 28 dicembre dalle ore 17 alle ore 21 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli in Termoli nei locali dell’auditorium San Giovanni Paolo II, all’interno della quale verranno premiati i primi tre e consegnato un diploma di riconoscimento a tutti i partecipanti. Ai primi tre classifica un viaggio a Venezia, a Roma, a Napoli.