Diocesi: Asti, sabato convegno “Osare la pace”

“Osare la pace”. Questo il tema del convegno che si terrà sabato 25 novembre, ad Asti, per iniziativa della redazione di Famiglia domani, rivista trimestrale curata dai Centri di preparazione al matrimonio (Cpm) ed edita da Gazzetta d’Asti srl.

I lavori, ospitati dalle 9.30 alle 18 presso il Foyer delle famiglie, prenderanno il via con un breve momento di preghiera guidata da suor Elisa Cagnazzo, della comunità della Trasfigurazione, e i saluti istituzionali di Alia e Fabio Marchetti (Cpm), Michelino Musso (Ufficio Comunicazioni sociali e Gazzetta d’Asti), Mauro Ferro (Acli) e Francesco Scalfari (Pastorale del lavoro). Seguiranno la relazione introduttiva a cura di Francesco Ghia (Università di Trento) e quattro moduli: “Osare la pace in famiglia” (Guido Ghia, dell’Istituto Europa Unita di Chivasso e Università di Genova, e Stefano Zerbini, diacono, capo scout e redattore di Famiglia domani); “Osare la pace nella Chiesa” (mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti); “Osare la pace a scuola” (Angela Dessimone, già preside di plesso e redattrice di Famiglia domani); e “Osare la pace nella società” (don Dino Barberis, sociologo, parroco, direttore di Gazzetta d’Asti e direttore responsabile di Famiglia domani). Il convegno, presieduto da Luigi Ghia, direttore di Famiglia domani, si concluderà con una tavola rotonda coordinata dal giornalista Beppe Rovera e alla quale parteciperanno Domenico Massano (Rete Welcoming Asti), Daniela Grassi (Acli Piemonte), Giulia Baglione (pedagogista) ed Elisa Zanaga (studentessa universitaria).