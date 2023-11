Diocesi: Chieti-Vasto, domenica pomeriggio evento per la 38ª Gmg con messa conclusiva presieduta da mons. Forte

In occasione della 38ª Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno viene celebrata domenica 26 novembre sul tema “Lieti nella speranza”, i giovani dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto vivranno un intenso pomeriggio ospitato nella parrocchia Madonna delle Piane a Chieti scalo. Dopo l’accoglienza nella chiesa parrocchiale, alle 16.30 è in programma lo spettacolo teatrale “Liberi. Sulle orme del mistero” a cura della compagnia Yada. Seguirà un momento spirituale e creativo, che si terrà nella chiesa antica, per l’adorazione e le confessioni, e nel salone, per la realizzazione di un murale da parte dei giovani. Alle 19, poi, l’arcivescovo Bruno Forte presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva.

Nell’occasione, la Pastorale giovanile e il Centro vocazioni dell’arcidiocesi “tenendo conto del bisogno di una vera educazione all’affettività e alla relazionalità dei nostri giovani” lancia un ciclo di incontri che si terranno all’inizio del prossimo anno sulle tematiche: “Un corpo meraviglioso. Mi hai fatto come un prodigio” (venerdì 12 gennaio), “Ti desidero. Inevitabile eros” (giovedì 7 marzo) e “Ci sto male. Le ferite dell’amore” (venerdì 12 aprile). Questi appuntamenti si terranno in contemporanea, con inizio alle 19, presso la parrocchia San Marco a Vasto, la chiesa Madonna del Rosario a Selva di Altino e la parrocchia Santissimo Crocifisso a Chieti scalo.