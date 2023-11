Giovani: Nuovi Orizzonti, dal 26 novembre al 12 novembre sms solidale per sostenere il progetto Punti Gioia”

Dal 26 novembre al 16 dicembre (in particolare su Mediaset dal 26 novembre al 2 dicembre, LA7 dal 26 novembre al 9 dicembre e Tv2000 dal 10 dicembre al 16 dicembre) ci sarà una campagna di raccolta fondi attraverso l’sms solidale per Nuovi Orizzonti intitolata: “Punti Gioia!”.

“Secondo gli ultimi dati Unicef a livello mondiale avviene 1 suicidio di adolescenti ogni 11 minuti (5ª causa di morte tra i 15 e 19 anni), 1 adolescente su 7 presenta problemi di salute mentale (tra i 14enni con uno sviluppo entro i 24 anni per il 75% dei casi). L’ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi diagnosticati. L’80% dei giovani è vittima di polidipendenze e disagi gravi: ansia, depressione, stupefacenti e alcool, internet addiction, pornografia e sessodipendenza, disturbi alimentari…”, ricorda Nuovi Orizzonti, che evidenzia: “A causa delle crisi sanitarie, politiche ed economiche degli ultimi anni, non da ultimo la guerra in atto nel cuore dell’Europa, l’impatto sulla salute mentale e il benessere dei bambini e dei giovani continua a farsi sentire”. In questi 30 anni la comunità Nuovi Orizzonti – fondata da Chiara Amirante – ha visto “tanti giovani rinascere e diventare di aiuto per altri”.

In continuità con il progetto “Punti Gioia” dello scorso anno, l’sms solidale sosterrà la realizzazione del progetto “Punti Gioia”: esperienze educative come week end formativi, incontri, laboratori espressivi, attività sportive, attività culturali, centri giovanili per centinaia di giovani in tutta Italia.

Si potrà donare con un sms o chiamando da telefono fisso il 45598 o sostenendo l’associazione al link dona.nuoviorizzonti.org.