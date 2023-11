Fisc: mons. Baturi (Cei), “il settimanale diocesano faccia crescere la corresponsabilità del popolo di Dio”

“Il settimanale diocesano è chiamato a far crescere la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio, pur nella distinzione dei ministeri. Così il popolo cristiano riesce a dialogare con la contemporaneità”. Lo ha detto mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, intervenendo alla XX Assemblea nazionale ordinaria elettiva della Fisc: “Avete la vocazione di ricordare con uno stile semplice e comprensibile che al di là delle notizie ci sono i sentimenti, le storie e le persone che devono essere rispettate e protette”. Quindi il segretario generale della Cei ha invitato a puntare sull’unione, che “è sempre per il bene comune e anche gli ordini di governo diventano organi di servizio”. L’unione, ha aggiunto, “va ripensata anche con gli altri mezzi di comunicazione – Avvenire, Sir, Tv2000 e inBlu2000 – per essere più efficaci pur nelle differenze”. Infine, mons. Baturi ha invitato a “puntare sul apporto con il territorio, che è una comunità di vite e di destino. Il settimanale può può svolgere la funzione di conservare la specificità del territorio dandogli un respiro più ampio”.