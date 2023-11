Ucraina: Unicef, consegnati circa 29.000 computer portatili per supportare l’istruzione

Unicef ha consegnato circa 29.000 computer portatili per supportare gli studenti delle scuole medie e superiori ad accedere a programmi didattici in 10 regioni ucraine, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina. “Ogni bambino ha il diritto a ricevere un’istruzione”, dice Munir Mammadzade, rappresentante Unicef in Ucraina, in un comunicato diffuso oggi. Sostenere i processi di apprendimento per i bambini, anche attraverso l’accesso all’istruzione formale online, è “una preoccupazione pressante diffusa in Ucraina a causa dell’impatto della guerra sulle chiusure scolastiche”. La distribuzione dei pc ha coinvolto gli studenti delle regioni Dnipropetrovska, Donetska, Zaporizka, Luhanska, Mykolaivska, Odeska, Sumska, Chernihivska, Kharkivska e Khersonska. L’Unicef, in collaborazione con le autorità scolastiche locali, assegna i computer portatili agli istituti scolastici, assicurandosi che raggiungano gli studenti che ne hanno bisogno. L’acquisto e la consegna di questi computer portatili sono stati resi possibili grazie al sostegno dell’Unione europea, dei governi del Giappone e della Repubblica di Corea, nonché dei Comitati nazionali dell’Unicef e dell’iniziativa “Tech for Refugees” della Fondazione Breakthrough Prize. “Il nostro compito è quello di fornire ai bambini dispositivi di apprendimento in luoghi in cui l’apprendimento di persona è attualmente impossibile a causa della vicinanza alle linee del fronte o della mancanza di rifugi nelle scuole”, spiega Oksen Lisovyi, ministro dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina. “Per loro, un dispositivo non rappresenta solo l’accesso all’istruzione, ma anche la possibilità di comunicare con i loro coetanei e l’opportunità di ricevere supporto dagli insegnanti. Sono grato ai nostri partner per l’assistenza fornita ai bambini ucraini. Si tratta di un investimento prezioso per un futuro sostenibile”.