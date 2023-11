Diocesi: Acireale, domenica Giornata dei giovani nella parrocchia Santissimo Salvatore

(Foto: diocesi di Acireale)

Domenica 26 novembre, in coincidenza con la domenica di Cristo Re dell’Universo, come da tradizione da qualche anno, si celebra nelle singole diocesi la Giornata mondiale della gioventù. Il tema proposto dal Papa è “Lieti nella speranza” (Rm 12,12) e segna il primo passo verso il Giubileo dei giovani che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

L’équipe del Servizio diocesano per la pastorale giovanile di Acireale anche quest’anno vivrà la Giornata diocesana della gioventù. Ad accogliere équipe e band sarà la parrocchia Santissimo Salvatore di Acireale, nei locali dell’Istituto Spirito Santo. Don Orazio Sciacca, direttore della pastorale giovanile, presiederà la santa messa alle ore 18, preceduta dall’ingresso della croce dei giovani, secondo lo stile della Gmg. Alla fine della celebrazione si terrà la testimonianza di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato all’esperienza portoghese di agosto.

Il tema della speranza è il filo conduttore di questa Giornata. I giovani sono invitati a testimoniare con gioia che “Cristo è vivo e li vuole vivi”. Il direttore del Servizio diocesano per la pastorale giovanile di Acireale, don Orazio Sciacca, in vista della Giornata si rivolge ai giovani della diocesi: “In questa giornata fate spazio alla vostra giovane creatività per essere evangelizzatori entusiasti del Cristo. I giovani siano al centro della vita parrocchiale per la loro bella e attiva presenza. Celebriamo con loro il mistero dell’Eucarestia e coinvolgiamoli nella liturgia della santa messa, tutto in un clima di fraternità”.