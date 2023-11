Fisc: Ungaro (presidente), “non rincorrere passivamente i nuovi linguaggi multimediali ma abitarli in modo corretto e competente”

“Un’informazione fatta ‘col cuore’ che assume come stile lo sguardo di compassione sulla storia”, “la competenza e la professionalità del servizio offerto per contribuire a creare una cultura ed un clima di opinione all’interno ed all’esterno della comunità ecclesiale”, “una matura consapevolezza della natura sinodale della comunità che la Fisc esprime ad intra e ad extra“. Sono le dimensoni attraverso cui si esprime la mission della Fisc in questo tempo di Sinodo elencate da Mauro Ungaro, presidente della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc), nella relazione di apertura della XX Assemblea nazionale ordinaria elettiva (Roma, 23/25 novembre). “Non dobbiamo rincorrere passivamente i nuovi linguaggi multimediali: conoscerli è indispensabile ma non è sufficiente. È necessario abitarli in modo corretto e competente affinché siano motivo di comunione e non occasione di divisione”, ha proseguito Ungaro, ricordando che “manca poco più di un anno all’apertura dell’Anno Santo e per le nostre testate sarà una sfida importante per aiutare il cammino delle nostre Chiese impegnate in quello che il Santo Padre ha indicato come ‘il senso della fraternità universale'”.