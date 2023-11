Fisc: Ungaro (presidente), “non siamo solo servizio ma prima di tutto comunità”

“Crisi economica e migrazioni sono due fenomeni che stanno segnando in maniera sempre più drammatica la vita del nostro Paese”. Così Mauro Ungaro, presidente della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc), nell’intervento di apertura della XX Assemblea nazionale ordinaria elettiva (Roma, 23/25 novembre). “Uno strumento fondamentale nella risposta che la Chiesa che è in Italia dà a queste emergenze è rappresentato dai fondi dell’8xmille. I giornali Fisc hanno raccontato e raccontano migliaia di storie provenienti da tutte le regioni del nostro Paese – ha spiegato Ungaro -: storie di sacerdoti, consacrati, laici impegnati ad offrire speranza al prossimo”. “Il Servizio per il sostegno economico della Cei rappresenta per noi non solo un compagno di viaggio ma uno degli interlocutori privilegiati per raccontare la quotidianità della Chiesa che è in Italia” e “guardiamo con preoccupazione alla diminuzione del gettito dell8xmille immaginando le conseguenze che questo può avere nella vita delle nostre Chiese ma anche per la nostra Federazione”. Infine, Ungaro ha ringraziato l’Esecutivo, il Comitato tecnico e il Consiglio nazionale per il lavoro svolto ne l quadriennio, rivolgendosi poi ai delegati regionali e a tutti i direttori e collaboratori: “La Fisc non è solo servizio ma prima di tutto comunità”.