Diocesi: Albenga-Imperia, domani dialogo con l’economista Valentina Rotondi su “Economy of Francesco”

“Lasciare un’impronta: l’orizzonte di “Economy of Francesco”: è questo il titolo dell’ incontro animato dall’Ufficio di Pastorale sociale della diocesi di Albenga-Imperia che si terrà domani, venerdì 24 novembre, ad Imperia, nella biblioteca del monastero delle “Clarisse” a Porto Maurizio (via Santa Chiara, 3). Ospite della serata sarà Valentina Rotondi, economista, professoressa nella Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Lugano) e componente Comitato scientifico del movimento internazionale “The Economy of Francesco”.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Città Nuova e di Aipec-Associazione italiana imprenditori per un’economia di comunione, sarà anche trasmessa in diretta su Cittanuovatv (YouTube) e il canale 85 di Telepace. “Rotondi – dicono gli organizzatori – ci aiuterà a scoprire qualcosa della nostra vocazione sociale di credenti, con particolare attenzione al poliedrico e centrale ambito economico: lo farà offrendo al nostro tessuto ecclesiale l’opportunità di conoscere l’originale esperienza di ‘Economy of Francesco’, esperienza giovane, dinamica, profetica. Nel dialogo con Rotondi si ripercorrerà la genesi, l’ispirazione ideale, gli sviluppi e le prospettive di questo movimento economico giovanile di respiro internazionale che intende dare un volto più umano all’economia: fin dal suo esordio nel 2020, infatti, ‘Economy of Francesco’ è stato un vero e proprio laboratorio attraverso il quale ripensare l’economia con l’intento di renderla più giusta, più equa, più fraterna e protagonisti di questo straordinario processo creativo sono giovani economisti e imprenditori”.