Cile: Congregazione dei Missionari redentoristi, un sacerdote dimesso dallo stato clericale ed espulso per abusi

La Congregazione dei Missionari redentoristi informa della conclusione del processo penale amministrativo riguardante padre Elizardo Francisco Ríos González. Dopo un’esauriente procedura, le autorità competenti hanno giudicato il religioso colpevole di abusi sessuali a danno di una persona di età inferiore ai 18 anni.

Data la gravità del reato, la Congregazione ha deciso di imporre le seguenti sanzioni perpetue: dimissioni dallo stato clericale ed espulsione dalla Congregazione dei Missionari redentoristi.

Questa decisione, si legge in una nota della Congregazione, “conferma il nostro fermo impegno per la protezione dei bambini, dei giovani e delle persone in situazioni di vulnerabilità. La Congregazione ribadisce il suo impegno a rimanere fedele ai suoi principi di ricerca della verità, della giustizia e della riparazione per le vittime di abusi”.