Diocesi: Cerreto Sannita, domenica 26 novembre a Sant’Agata de’ Goti la Giornata della gioventù con una marcia per la pace e una veglia di preghiera

Domenica 26 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo, in tutte le diocesi del mondo si celebra la Giornata mondiale della gioventù a livello locale. L’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’Goti, sulla scia del Cammino sinodale della Chiesa italiana, si è attivato per rilanciare una proposta di fede per le nuove generazioni che vada incontro alle loro esigenze. “Come Pastorale giovanile stiamo coinvolgendo non solo i giovani che frequentano le nostre parrocchie, ma anche le associazioni culturali, sportive, di promozione sociale, ecc… Tutti insieme vogliamo creare le condizioni affinché i giovani possano trovare nella Chiesa un luogo accogliente che favorisce l’incontro con il Signore Gesù”, spiega l’Ufficio.

Il tema della Giornata diocesana dei giovani sarà “Lieti nella Speranza” (Rm.12,12). L’appuntamento per tutti i giovani sarà domenica 26 novembre, dalle ore 16, presso “Villa Fiorita” in Sant’Agata de’ Goti.

“In questo tempo segnato da conflitti, vogliamo tenere accesa la fiamma della speranza e proviamo a farlo insieme ai nostri giovani”, conclude l’Ufficio di Pastorale giovanile diocesano.

Il programma della giornata prevede l’accoglienza, proposte d’arte e workshop a Villa fiorita; la Marcia dei giovani per la pace; la veglia di preghiera insieme al vescovo Giuseppe Mazzafaro nella chiesa SS. Annunziata; buffet e intrattenimento a Castello Ducale.