Innovazione: Evviva, ecosistema digitale che si rivolge al mondo degli oratori. Test a Treviglio

(Foto Evviva)

In un’era digitale in continua evoluzione, nasce “Evviva”, un “ecosistema digitale virtuoso che si distingue per il suo approccio innovativo e centrato sui valori”. Evviva, spiegano i giovani promotori dell’iniziativa, provenienti da diverse regioni d’Italia, è una “start-up innovativa a vocazione sociale, un concetto che sta rapidamente guadagnando terreno nel mondo imprenditoriale moderno. Questo significa che, oltre a essere un’impresa che si distingue per la sua originalità e per l’adozione di nuove tecnologie, Evviva è profondamente impegnata nel promuovere valori sociali, nel supportare la comunità e nel contribuire a un cambiamento sociale significativo”.

Al centro di questo progetto ci sono Luca Secchi e Aliosha Fumagalli, due figure del panorama digitale italiano. Secchi, nel ruolo di Ceo, apporta al progetto la sua esperienza nel mondo del marketing e della comunicazione. Fumagalli, in qualità di Cto, porta una competenza tecnologica, essendo un esperto di nuove tecnologie e un innovatore nello sviluppo di progetti digitali. “La nostra idea è quella di offrire un’opportunità concreta di digitalizzazione a tutte le organizzazioni no-profit. In particolare a quelle realtà che molto spesso faticano a livello organizzativo perché non hanno la possibilità di accedere a strumenti digitali che possono semplificare la loro vita e hanno difficoltà nel trovare formule efficaci di finanziamento delle loro iniziative”, spiega Luca Secchi.

La piattaforma permette, secondo i promotori, di ottimizzare processi e attività, rendendo più efficace il lavoro di queste organizzazioni, in più, grazie alle partnership commerciali permette di intraprendere campagne di crowdfunding per realizzare progetti sociali che hanno impatto sul territorio.

La prima concreta applicazione di Evviva sarà in particolare sul mondo degli oratori. In Italia, gli oratori “svolgono ancora un ruolo cruciale nella vita sociale e culturale, soprattutto per i giovani e le famiglie. Con circa 6.500 oratori sparsi in tutto il Paese, questi centri rappresentano importanti punti di aggregazione e formazione anche se evidenziano sempre più criticità sotto l’aspetto di gestione organizzativa e di copertura dei costi di gestione”. L’implementazione di Evviva negli oratori potrebbe avere un impatto significativo. “Potrebbe, ad esempio, aumentare la partecipazione ai programmi offerti dagli oratori, migliorare l’efficienza nella gestione degli eventi e delle attività, e soprattutto conseguire, grazie alle partnership commerciali, un risparmio sulle spese di adozione di soluzioni tecnologiche”.

Ora il percorso di evoluzione del progetto di Evviva prevede il termine della fase di sviluppo informatico della versione beta entro fine 2023 e l’inizio della fase di test sui 7 oratori della città di Treviglio (Bergamo) nei primi mesi del 2024. Per quanto riguarda le partnership commerciali, Evviva ha già siglato un protocollo d’intesa con Coop Lombardia.

Qui per saperne di più su Evviva.