Crisi Wärtsilä: mons. Trevisi (Trieste), trovare “una soluzione che tuteli l’occupazione e la filiera metalmeccanica giuliana”

In questo momento di grande preoccupazione delle famiglie e dei lavoratori della Wärtsilä e dell’indotto, il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi, “si unisce alla loro voce affinché le Istituzioni si adoperino per una soluzione che tuteli l’occupazione e la filiera metalmeccanica giuliana. È il momento nel quale l’intera città e tutte le istituzioni sono chiamate a rafforzare i legami e gli sforzi per assicurare a tutti un lavoro dignitoso e un futuro pieno di speranza”, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi di Trieste.