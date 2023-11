Portogallo: ecologia, domani a Lisbona veglia notturna “per un pianeta rispettoso della vita”

La Rete “Cuidar da Casa Comum” (Prendersi cura della Casa comune), formata da istituzioni, organizzazioni, opere, movimenti della Chiesa cattolica e di altre Chiese cristiane in Portogallo, nonché da singoli individui, ha organizzato una veglia di riflessione e azione, venerdì 24 novembre, “per un pianeta rispettoso della vita”. In un comunicato la rete spiega che questa iniziativa si svolge una settimana prima dell’inizio della Conferenza degli Stati parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28), come risposta all’appello di Papa Francesco nella sua esortazione Laudate Deum. “Sarà una veglia di riflessione e azione, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno per la difesa del pianeta e dell’umanità e di richiamare l’attenzione dei leader politici affinché abbiano il coraggio di intervenire nel prossimo vertice sui cambiamenti climatici, pensando più al bene comune e al futuro dei loro figli che agli interessi contingenti di qualche Paese o azienda”, si legge nella nota degli organizzatori. La veglia si svolgerà a Lisbona nel cortile antistante la chiesa di Santa Isabel, a partire dalle 18.30 di domani e durerà 13 ore, corrispondenti ai giorni della Conferenza di Dubai.