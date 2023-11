Liturgia: don Giardina (Ufficio liturgico), “dialogare con il nostro tempo e individuare le urgenze pastorali”

“Dialogare con il nostro tempo e individuare le urgenze pastorali e liturgiche per l’oggi”. E ‘uno degli obiettivi del convegno “La liturgia a sessant’anni da Sacrosanctum Concilium. L’ufficio liturgico nazionale e la riforma liturgica in Italia”, che si è aperto questo pomeriggio alla Pontificia Università Urbaniana a Roma. “Un raduno di famiglia, fatta di volti e storie incrociate a volte in maniera misteriosa a servizio della liturgia in Italia”. Così don Alberto Giardina, direttore dell’Ufficio Liturgico nazionale della Cei, ha definito l’evento, ‘non semplicemente commemorativo”, ma “occasione per fare memoria grata e riscoprire l’eredità del passato; dialogare con il nostro tempo e individuare le urgenze pastorali e liturgiche per l’oggi; dare casa al futuro e tracciare piste per il futuro che ci attende”.