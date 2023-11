Diocesi: Campobasso-Bojano, dedicato alla “Fraternità” il nuovo anno della Scuola di cultura e formazione socio-politica “G. Toniolo”

Sarà dedicato a “Il futuro è fraternità” l’incontro inaugurale del nuovo anno della Scuola di cultura e formazione socio-politica “G. Toniolo” dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano che proporrà un ciclo di conferenze sulla “Fraternità”, declinando, in particolare, l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, con riferimento anche all’ultima esortazione “Laudate Deum”.

Venerdì 24 novembre, dalle 18 presso l’auditorium Celestino V di Campobasso, interverrà don Christian Barone, docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana e co-autore, assieme al card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, del libro “Fraternità – Segno dei tempi”.

“Questo convegno diocesano – ha sottolineato mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano – sarà, oltre che un approfondimento e un aggiornamento, anche un dibattito aperto che interpella tutti e in particolare i sacerdoti, le realtà pastorali ed educative, la politica e le associazioni impegnate attorno all’urgenza di scegliere sempre la via della fratellanza”. “Poiché siamo fratelli non possiamo cadere nella rete mortale dell’indifferenza o della prepotenza sull’altro”, ha aggiunto il presule.