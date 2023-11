Casa della Carità: Milano, le iniziative per celebrare l’anniversario. Dibattito, spettacolo comico e messa

La Casa della Carità di Milano festeggia il suo anniversario 2023 con una serie di iniziative aperte a tutti, in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre presso la sua sede principale, in via Francesco Brambilla, 10. Si comincia venerdì 24 novembre, ore 18, con “Milan col coeur in man. È ancora così?”. Si confronteranno: l’ente pubblico, rappresentato dall’assessore al Welfare e salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé; Fondazione Cariplo, il principale ente filantropico lombardo, rappresentata dalla vicepresidente Claudia Sorlini, e don Virginio Colmegna, fino allo scorso febbraio presidente della Casa della Carità, oggi presidente della Fondazione Son – Speranza oltre noi. Modera il dibattito Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp de’ Tenis. Sabato 25 novembre, ore 21, si terrà invece “Simpatico. Uno spettacolo divertente, anche per i razzisti” di e con Nathan Kiboba, attore comico originario della Repubblica Democratica del Congo, che oggi vive a Milano. Domenica 26 novembre, ore 18, messa nell’anniversario della Casa, concelebrata da don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità, don Virginio Colmegna e mons. Luca Bressan (diocesi di Milano).