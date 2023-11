Fisc: mons. Baturi (Cei), “riappropriarsi quotidianamente dell’identità della Federazione”

(Foto-Gennari/SIR)

“Riappropriarsi quotidianamente dell’identità della Federazione”. È l’invito di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, che ha aperto la XX Assemblea nazionale ordinaria elettiva della Fisc (Roma, 23/25 novembre). “Raccogliere un’eredità e un tesoro da far fruttare nel tempo presente, che sappiamo essere caratterizzato da grandi trasformazioni e che, per questo, necessita della vostra presenza capillare e del vostro impegno nell’informazione”, ha proseguito mons. Baturi: “L’uomo vuol darsi ragione di ciò che accade e così tramanda nel racconto sia la conoscenza dei fatti che la loro spiegazione. È il vostro compito: raccontare fatti e comunicare sguardi, dare notizie e trasmettere un orizzonte di senso che trova in Cristo la sua sorgente inesauribile”.