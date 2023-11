Diocesi: Fabriano, al via venerdì il percorso formativo “Il Divino nell’umano”. Primo incontro con fra Michelini

Prenderà il via venerdì 24 novembre, a Fabriano, il percorso formativo “Il Divino nell’umano. Scopri la scintilla divina dentro di te”. L’iniziativa, aperta ai volontari e a tutti coloro che desiderano partecipare, è promossa dall’associazione di volontariato culturale FaberArtis, insieme al Museo diocesano, in collaborazione con la diocesi di Fabriano-Matelica e con il sostegno della Cei. In programma quattro incontri, ospitati presso il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano, ai quali si aggiungeranno, in seguito, anche itinerari guidati attraverso le bellezze artistiche del Museo e delle chiese del territorio.

Sarà il francescano Giulio Michelini, ordinario di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico di Assisi, ad aprire venerdì alle 21.15 il percorso formativo con una relazione su “Cielo e terra si incontrano. I racconti del Natale dai Vangeli di Matteo e Luca”.