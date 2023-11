Commissione europea: aperto il bando per progetti innovativi di decarbonizzazione. 4 miliardi di euro a disposizione

C’è la cifra record di 4 miliardi di euro del Fondo per l’innovazione per un bando su progetti che diffondano tecnologie innovative di decarbonizzazione. La Commissione europea lo finanzia con una parte delle entrate del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue. Si tratta di uno stanziamento raddoppiato rispetto al bando precedente. Una parte, 1,4 miliardi di euro, serviranno per “rafforzare le capacità di produzione industriale, la leadership tecnologica e la resilienza della catena di approvvigionamento in Europa”. I criteri di valutazione dei progetti saranno – spiega la nota della Commissione – il loro potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra, il livello di innovazione, la loro replicabilità e il rapporto costo-efficacia. Saranno ammessi progetti anche dal settore marittimo, dei trasporti stradali e dell’edilizia, oltre alle tecnologie nei settori ad alta intensità energetica (compresa l’aviazione). I ricavi del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue sono stimati in 40 miliardi di euro tra il 2020 e il 2030, precisa la nota; il Fondo per l’innovazione “mira a creare incentivi finanziari affinché imprese e governi investano in tecnologie all’avanguardia a basse emissioni di carbonio e sostengano la transizione dell’Europa verso la neutralità climatica”. Sono oltre 100 i progetti innovativi già finanziati con il Fondo per un valore di circa 6,5 miliardi di euro.