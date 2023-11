Ragazzi: Sos Villaggi dei Bambini, a Crotone prima riunione del Senato internazionale e tappa di “SessantiAmo”

Crotone sarà nuovamente protagonista di un importante appuntamento di Sos Villaggi dei Bambini, che da anni si impegna a favore dei bambini e dei ragazzi più vulnerabili, privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il loro potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

La città di Crotone sta diventando simbolo dell’accoglienza, della mano protesa verso l’altro, obiettivo che Sos Villaggi dei Bambini porta avanti sul territorio calabrese dal 2017.

Per questi motivi è stata scelta come sede per la prima riunione in Italia del Senato internazionale di Sos Children’s Villages, organo a cui compete la guida e l’indirizzo dell’organizzazione a livello globale e del quale la presidente di Sos Villaggi dei Bambini Italia, Maria Grazia Lanzani, è membro partecipando attivamente alle decisioni a beneficio dell’intero network mondiale.

I delegati nazionali della Federazione Internazionale, provenienti da tutto il mondo – Germania, Austria, Olanda, Francia, Nigeria, Etiopia, Svizzera, Brasile, Argentina, Colombia, Bolivia, Filippine, Svezia, Ungheria, Lettonia – saranno ospitati per la prima volta in Italia dal 27 al 30 novembre e parteciperanno alle iniziative di solidarietà e inclusione organizzate da Sos Villaggi dei Bambini volutamente nella città calabrese che ha riconosciuto l’impegno dell’organizzazione conferendole la Menzione sRagpeciale a seguito del tragico naufragio a Steccato di Cutro.

La delegazione parteciperà anche alla tappa SessantiAmo di Crotone – dopo “La Grande Pagina Bianca” di Trento, Mantova, Ostuni e Torino e i laboratori artistici a Saronno e Vicenza – per festeggiare insieme i 60 anni di SoS Villaggi dei Bambini, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

Mercoledì 29 novembre, infatti, alla presenza delle autorità e del Senato internazionale, sarà inaugurata alle ore 12 al Mercato comunale, in Via Nuova Poggioreale, l’opera murale, nata dai laboratori di “progettazione partecipata” tenutisi dal 5 al 9 ottobre con il coinvolgimento di studenti, cittadini e lavoratori del mercato comunale.

Il tema dell’opera individuato da Sos Villaggi dei Bambini a Crotone, è quello dell’unicità e dell’individualità come valori ed essenza del singolo, con la consapevolezza che si può realizzare sé stessi solo in uno spazio condiviso: l’anima della condizione umana è nella pluralità, proprio perché nessuna comunità può esistere senza che i suoi membri si impegnino a darle forma.

Le celebrazioni di SessantiAmo, partite a maggio da Trento, si sono snodate per tutto il Paese, toccando 10 regioni tra Programmi, Villaggi Sos e Gruppi locali.

“In 60 anni, in Italia, il nostro agire è rimasto fedele alla missione originale, seppur evolvendosi in risposta ai bisogni della società, in un lungo percorso dove qualità e attenzione ai bambini a 360° hanno sempre rappresentato la costante. Il nostro è, da sempre, un impegno di lungo termine e orientato a garantire un futuro a bambine, bambini, ragazze, ragazzi, le loro famiglie e le comunità del territorio in cui vivono – spiega Maria Grazia Lanzani, presidente di Sos Villaggi dei Bambini -. Noi siamo i bambini e i ragazzi che abbiamo incontrato in questi 60 anni. Siamo quegli educatori e quei professionisti che sono con loro ogni giorno. Ma siamo anche quei volontari, sostenitori, aziende e istituzioni che donano il loro tempo e le loro risorse affinché il presente e il futuro di bambini e ragazzi possa essere migliore, e insieme a loro possa essere migliore il futuro di tutti”.