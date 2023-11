Consiglio Ue: abilità e competenze digitali. Preparare studenti e adulti a usare la tecnologia in modo creativo e sicuro

La raccomandazione del Consiglio adottata oggi sulle abilità e competenze digitali indica agli Stati membri di “concordare strategie o approcci strategici per l’istruzione digitale e le abilità e competenze digitali a livello nazionale e, se del caso, regionale, invitandoli a fissare o riesaminare gli obiettivi nazionali per l’offerta di tali abilità e competenze; adottare misure destinate a “gruppi prioritari o difficili da raggiungere”; rafforzare le abilità e le competenze digitali nell’istruzione primaria e secondaria; promuovere l’insegnamento trasversale delle competenze digitali in diverse materie. Inoltre, ci si prefigge di “migliorare le abilità e le competenze digitali di tutti gli studenti dell’istruzione superiore, offrendo opportunità di apprendimento a tutti i livelli e in tutte le discipline; offrire agli adulti opportunità di acquisire competenze digitali e affrontare la carenza di professionisti delle Tic”. Allo stesso tempo, la raccomandazione del Consiglio sui fattori abilitanti fondamentali per il successo dell’istruzione e della formazione digitali si concentra sulle modalità con cui rendere i sistemi di istruzione e formazione adatti all’era digitale. Fornisce orientamenti su come preparare le persone a usare la tecnologia in modo creativo, sicuro e responsabile, sulla base della comprensione del suo funzionamento.