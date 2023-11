Femminicidi: Cif, “l’attenzione agli orfani è parte essenziale della prevenzione”

“Non solo figlie, sorelle, compagne, mogli: sono anche madri le donne vittime di omicidio derubricato o classificato come ‘affettivo’ in quanto spesso avviene in ambito familiare o comunque compiuto da un partner o ex partner”. Lo sottolinea in una nota, diffusa oggi, il Centro italiano femminile (Cif), evidenziando che “i bambini pagano il costo altissimo di questo incubo che comincia quando assistono alla violenza e, quando essa si è consumata, nei loro occhi la scena si ripete come sequenze di un film dell’orrore”. Tra 2016 e 2018, ricorda il Cif, “degli orfani di femminicidio oltre 1 su 4 ha assistito al delitto della madre. Ricordiamocelo oggi mentre ci felicitiamo per l’approvazione all’unanimità e in via definitiva in Senato del disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. Perché l’attenzione al fenomeno della nuova tipologia di ‘orfani’ è parte essenziale della prevenzione”.