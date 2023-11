Diocesi: Novara, sabato incontro e veglia per la 38ª Giornata mondiale della gioventù

“Giovani, capaci di speranza”. Questo il titolo dell’evento in programma sabato 25 novembre, a Novara, alla vigilia della 38ª Giornata mondiale della gioventù che quest’anno ha come tema “Lieti nella speranza” (Rm 12,12). Dalle 14 prenderà il via l’accoglienza dei giovani nel quadriportico del Duomo. Poi, dalle 15.30 alle 18, a gruppi alternati si parteciperà allo spettacolo teatrale “Siamo tutti capaci” proposto dall’oratorio San Carlo di Arona presso la Sala Borsa e all’itinerario “Non spegnere la speranza” nel centro storico. Dopo il ritorno nel quadriportico del Duomo per un ristoro, alle 19 prenderà il via la veglia di preghiera insieme al vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla.