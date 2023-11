Diocesi: Ales-Terralba, domani a San Gavino Monreale convegno su “Il volto missionario delle parrocchie”

“Il volto missionario delle parrocchie”. Questo il tema del convegno in programma per il pomeriggio di venerdì 24 novembre presso il centro pastorale diocesano di San Gavino Monreale. A promuoverlo il Centro missionario, in collaborazione con i direttori dell’Ufficio catechistico e della Caritas della diocesi di Ales-Terralba “con l’obiettivo di stimolare la comunità diocesana a crescere nella sua identità missionaria”. I lavori prenderanno il via alle 16, con la preghiera di apertura e l’introduzione. Ad operatori, animatori e catechisti delle comunità parrocchiali verranno poi proposte tre relazioni: di “Chiesa, missione e rinnovamento” parlerà don Marco Statzu, delegato regionale Caritas Sardegna e direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba; don Massimiliano Giorri, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, si soffermerà su “Iniziazione cristiana e nuova evangelizzazione”; don Fidèle Kotho, direttore del Centro missionario diocesano, presenterà “Maria, donna missionaria”. Seguirà il dibattito tra i partecipanti.