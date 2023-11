Diocesi: Brescia, in serata presentazione del XXXII Rapporto Immigrazione con un focus specifico sulla cultura

Sarà la chiesa di S. Cristo, in via Piamarta 9 a Brescia, ad ospitare nella serata di oggi, giovedì 23 novembre, la presentazione del XXXII Rapporto Immigrazione 2023 con un focus specifico sulla cultura. Nel corso dell’evento, con inizio alle 18, verranno presentati non solo i dati statistici circa la presenza di stranieri nella Regione Lombardia, nella Provincia e nella città di Brescia, ma verrà dato un taglio culturale all’evento raccontando di come l’immigrazione passa anche attraverso altri linguaggi culturali come la poesia, la letteratura e il cinema.

Il primo intervento sarà affidato a Simone Varisco, della Fondazione Migrantes e redattore del XXXII Rapporto Immigrazione 2023, che approfondirà il rapporto tra il dato statistico e la cultura. L’attenzione – viene spiegato in un comunicato – sarà focalizzata proprio sul territorio lombardo e bresciano. Seguirà l’intervento di Cheikh Tidiane Gaye, romanziere, saggista, poeta e docente liceale di Scienze

umane e Filosofia a Milano, sul tema “Superare le barriere culturali per favorire una sana interazione”.

La presentazione del Rapporto sarà arricchita dalla lettura a più voci della poesia scritta dallo stesso Cheikh Tidiane Gaye e da alcune suggestioni musicali del gruppo Daddy’s Gotta Go.